В Кемеровской области водитель сбил женщину с двумя детьми

ДТП зафиксировали в Мариинске. Виновник не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а поспешил скрыться.

Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области сообщают о случае, по ходу которого на территории города Мариинск мужчина, управляющий легковым автомобилем "ВАЗ-2115", сбил женщину с двумя детьми. Согласно информации, которую они предоставляют, после дорожно-транспортного происшествия семилетний ребенок попал в больницу, остальным жертвам медики оказали помощь на месте.

Как оказалось, семья нарушила правила дорожного движения, не воспользовавшись специальным переходом для пешеходов. В это время водитель совершил на нее наезд. Благодаря комментариям очевидцев владельца авто удалось найти довольно быстро. Правоохранители установили, что он ездил без прав, а также не имел необходимых документов на машину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.