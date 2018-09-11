В Кемеровской области водитель сбил женщину с двумя детьми

Сегодня, 10:36 \\ Происшествия

ДТП зафиксировали в Мариинске. Виновник не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а поспешил скрыться.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области сообщают о случае, по ходу которого на территории города Мариинск мужчина, управляющий легковым автомобилем "ВАЗ-2115", сбил женщину с двумя детьми. Согласно информации, которую они предоставляют, после дорожно-транспортного происшествия семилетний ребенок попал в больницу, остальным жертвам медики оказали помощь на месте.

Как оказалось, семья нарушила правила дорожного движения, не воспользовавшись специальным переходом для пешеходов. В это время водитель совершил на нее наезд. Благодаря комментариям очевидцев владельца авто удалось найти довольно быстро. Правоохранители установили, что он ездил без прав, а также не имел необходимых документов на машину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

После скандала с дракой жена Павла Мамаева подала на развод

 Модель и блогер уже и раньше жаловалась на своего знаменитого супруга и даже говорила,...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

В Красноярске грузовик кузовом зацепил мост

 В городе Красноярске произошла авария, в которой грузовик зацепил опору моста своим...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ