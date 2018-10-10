СК возбудил еще одно уголовное дело о хулиганстве против Кокорина и Мамаева

Как стало известно, завтра сотрудники следствия обратятся в московский суд, чтобы требовать меру пресечения для подозреваемых.

Представители СУ Следственного комитета Российской Федерации по Московской области сообщают новые подробности о том, как продвигается расследование в отношении действий известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Согласно информации, которую они предоставляют, против них возбуждено еще одно уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что целых шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева перед судом. Эксперты считают, что вмешательство в данное дело может испортить репутацию юристов, а также не оправдать себя в финансовом плане, так как многие считают дело заранее провальным. Сейчас СК готовится к обращению в суд.