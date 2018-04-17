В Москве гражданка Франции дала отпор таксисту, который хотел её изнасиловать

Стало известно о щекотливом инциденте на улицах столицы.

Сообщается, что накануне в Москве жительница Франции после посещения бара решила вызвать такси, чтобы доехать домой. Изначально поездка проходила обычно, но когда водитель довёз клиентку до места назначения, он начал проявлять к ней действия сексуального характера, намереваясь изнасиловать, однако девушка смогла дать отпор нахалу и дать таксисту пощёчину, после чего убежала.

Уже дома пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, которые уже успели осмотреть место происшествия. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Проводятся поисковые мероприятия злоумышленника. Ранее сообщалось, что также в Москве пассажирка службы такси подала заявление на водителя о краже мобильного телефона, однако когда сам обвиняемый пришёл в отделение, оказалось, что он забрал смартфон из-за отказы оплаты поездки клиенткой.