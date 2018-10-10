Футболист Кокорин наконец появился в полиции Москвы

Футболист пришел в участок, так как вот-вот его хотели объявить в розыск по Российской Федерации.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого зафиксировали появление гражданина страны и известного футболиста Александра Кокорина в полиции Москвы. Согласно информации, которую они предоставляют, когда он пришел в участок, там уже находился его товарищ, а также подозреваемый в деле о хулиганстве Павел Мамаев.

Представитель правоохранительных органов Ирина Волк подтвердила информацию о том, что наконец появился в участке. Ранее СМИ сообщили, что после скандала с дракой жена Мамаева подала с ним на развод.