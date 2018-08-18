Из-за аварии нефть разлилась по реке Саваляш в Башкирии

Инцидент произошел во время технических работ с неработающим трубопроводом. О нем рассказала пресс-служба регионального МЧС.

10 октября рабочие пропаривали конструкцию объёмом 0,2 кубометра в Калтасинскмо районе Башкирии. Из-за аварии нефтесодержащая жидкость проникла в воды реки Саваляш. В настоящее время от происшествия никто не пострадал.

Аварийно-восстановительная команда компании "Башнефть-Добыча" пытается ликвидировать последствия разлива. Они установили в месте аварии 3 природных сорбента, которые позволят нейтрализовать воздействие нефти на экологическую среду. Кроме них, с ситуацией у водопровода разбираются полицейские, сотрудники ФГКУ и местные власти. Всего - 41 человек. Они задействовали 15 единиц техники.