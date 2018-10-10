Полиция готова объявить Кокорина и Мамаева в розыск в рамках уголовного дела

После драки с участием сотрудника Минпромторга, футболистов подозревают в хулиганстве. Об этом 10 октября заявил представитель московского ГУ МВД Юрий Титов.

В полиции Москвы изучили обстоятельства, при которых чиновник Денис Пак получил травмы на Большой Никитской улице. Следователь решил возбудить против Александра Кокорина и Павла Мамаева отдельное уголовное дело. Предполагается, что у игроков с политиком возникли разногласия на национальной почве. Правозащитники подозреваемых просят следствие рассматривать инцидент, как хулиганство из расовой ненависти.

Тем временем правоохранители готовы объявить футболистов в федеральный розыск. Чтобы избежать этого, Александр Кокорин и Павел Мамаев должны появиться в кабинете следователя до 18:00 по московскому времени. По информации Telegram-канала Mash, последний уже прибыл в отдел. Его планируют арестовать. Но пока у спортсменов нет официального статуса в рамках дела. Впрочем, судьбу Павла Мамаева определит скорый допрос.