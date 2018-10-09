В Твери произошло столкновение маршрутки с внедорожником

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10 октября около 12:20 в городе Тверь произошло столкновение маршрутки №19 и внедорожника Chevrolet Blazer. Данное происшествие случилось на улице Паши Савельевой, где расположен «Центросвар».

 Также в случившемся имеются и пострадавшие. Одной из них стала девушка, у которой разбито лицо. Она являлась водителем автомобиля.

Жители города сообщили правоохранительным органам, что водители маршруток очень часто останавливаются в данном месте, как на парковке и долгое время стоят. Когда нужно уехать, то они выезжают на проезжую часть и таким образом, нарушают правила дорожного движения. Ранее в Твери произошло ДТП, которое состояло из трех машин. Виновником аварии является 37-летний мужчина, который управлял автомобилем «МАЗДА 3» в нетрезвом виде. Столкновение с тремя машинами спровоцировало сильный удар, в котором пострадала женщина 38 лет.

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Автор - Дарья Андросова
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