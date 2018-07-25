В Ростове компания молодых людей напала на сотрудников полиции

Сегодня, 15:30 \\ Происшествия

В пресс-службе донского управления МВД рассказали, что инцидент произошел сегодня в переулке Братском в центре Ростова. Известно, что шестеро нападавших уже задержаны сотрудниками полиции.

 Среди задержанных оказались трое парней и три девушки. Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео. Ролик граждане разместили в интернете. Как видно на кадрах, один из нарушителей повредил форму сотрудника правоохранительных органов. Более того, были нанесены повреждения служебной машине полицейских. А одна из девушек даже забралась на капот транспортного средства и принялась прыгать на нем. А во время задержания дебоширы всячески отбивались от страж порядка и даже старались помочь своим товарищам, стараясь их освободить.

Сообщается, что в настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и причины неадекватного поведения молодых людей.

Напомним, похожий случай произошел в конце лета в Чеченской республике. Ранее сообщалось, что подростки в возрасте от 11 до 16 лет совершили нападение на работников правоохранительных органов. Полицейские были госпитализированы с многочисленными травмами. Что касается нападавших, то двое из них убиты.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

После скандала с дракой жена Павла Мамаева подала на развод

 Модель и блогер уже и раньше жаловалась на своего знаменитого супруга и даже говорила,...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

В Болгарии была изнасилована и убита журналистка Виктория Маринова

 Убийство девушки связывают с ее профессиональной деятельностью. 
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ