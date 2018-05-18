Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором в Петербурге

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Певец получил перелом ноги и нескольких ребер в Кировском районе. Об этом он сам рассказал городским СМИ.

 10 октября жители Санкт-Петербурга стали свидетелями ДТП с участием знаменитости. Lada Priora Стаса Барецкого столкнулась с трактором на пересечении улиц Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. Очевидцы вызвали бригаду медиков и попытались оказать пострадавшему первую помощь.

После автокатастрофы музыкант попал в больницу №26 на улице Костюшко. Он уверяет, что трактор возник на дороге из ниоткуда и заблокировал движение автомобилям. Судя по фотографии с места происшествия, спецтехника действительно остановилась поперек проезжей части. Как все было на самом деле - установит ГИБДД.

Ранее бывший участник рок-группы "Ленинград" отказался от BMW, сжег иномарку и пересел на автомобиль отечественного производства. Последний сильно пострадал в ДТП и не подлежит восстановлению. После выздоровления Стас Барецкий планирует снова купить машину зарубежного бренда.

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Автор - Александр Лубяной
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