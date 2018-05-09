По дороге из Петербурга в Смоленск исчез грузовик с колбасой

Сегодня, 13:35 \\ Происшествия

Исчезновения грузовика произошло во время дороги между городами. Общая стоимость исчезнувшей колбасы составляет 3 млн рублей. 

 В полицию обратился представитель компании, занимающийся грузоперевозками. Как он утверждает, водитель, который должен был выполнить рейс из Петербурга в Смоленск, но доставка не была выполнена вовремя. На данный момент неизвестно нахождение ни самого грузовика, ни его водителя. 

Как стало известно, 7 октября фура прибыла на завод, где произошла погрузка колбасных изделий. Общая сумма товара оценивается в 3 млн рублей. 9 октября перевозка должна была быть выполнена, но сотрудники компании потеряли связь с водителем. 

Теперь полицейским необходимо выяснить все обстоятельства происшествия и найти пропавший грузовик. 

Тем временем, на трассе между Краснодаром и Ростовом произошло ДТП с участием грузовика и мусоровоза. Из-за столкновения мусоровоз перевернулся, что привело к тому, что его содержимое оказалось на дороге. Данная авария спровоцировала затор.

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Автор - Тереза Кёльн
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