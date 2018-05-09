По дороге из Петербурга в Смоленск исчез грузовик с колбасой

Исчезновения грузовика произошло во время дороги между городами. Общая стоимость исчезнувшей колбасы составляет 3 млн рублей.

В полицию обратился представитель компании, занимающийся грузоперевозками. Как он утверждает, водитель, который должен был выполнить рейс из Петербурга в Смоленск, но доставка не была выполнена вовремя. На данный момент неизвестно нахождение ни самого грузовика, ни его водителя.

Как стало известно, 7 октября фура прибыла на завод, где произошла погрузка колбасных изделий. Общая сумма товара оценивается в 3 млн рублей. 9 октября перевозка должна была быть выполнена, но сотрудники компании потеряли связь с водителем.

Теперь полицейским необходимо выяснить все обстоятельства происшествия и найти пропавший грузовик.

Тем временем, на трассе между Краснодаром и Ростовом произошло ДТП с участием грузовика и мусоровоза. Из-за столкновения мусоровоз перевернулся, что привело к тому, что его содержимое оказалось на дороге. Данная авария спровоцировала затор.