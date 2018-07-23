В Красноярском крае два брата не захотели платить налоги и ушли от кредиторов в лес

Региональное управление Службы судебных приставов сообщило, что двое мужчин в Красноярском крае решили кардинально изменить свой образ жизни и податься в тайгу. Все ради того, чтобы не платить долги по алиментам и перед банком.

Выяснилось, что братья были обнаружены в лесу службой судебных приставов. Ни решили укрыться в тайге, поскольку накопили слишком много долгов, с которыми не могли рассчитаться. Так, у одного из них задолженность по алиментам в 600 тысяч рублей. Второй в долгу перед банком. Жителю Красноярского края необходимо отдать 1,5 миллиона рублей кредитной организации. Такая сумма накопилась, поскольку изначально он выступал поручителем по кредиту своего знакомого. Однако первоначальный должник в скором времени выплачивать деньги перестал.

Два брата проявили находчивость и сбежали, оставив свое жилье в городе. Они соорудили землянку в лесу, где и проживали некоторое время. Однако это не помогло им укрыться от закона. Служба судебных приставов их очень быстро обнаружила. Теперь должникам все же придется рассчитываться по своим обязательствам. Алиментщик будет трудиться на вахтовой работе. Однако сначала ему предстоит отбыть наказание в виде обязательных работ либо 15 суток ареста. А вот мужчина с банковским долгом написал пояснительную записку, почему не имеет возможности расплатиться.