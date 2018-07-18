Стаи крыс захватывают Челябинск из-за стихийных свалок

Сегодня, 12:42 \\ Происшествия

Рассадник грызунов появился в центре города. Местный житель снял последствия мусорной катастрофы и опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

 Видеозапись появилась в сообществе "Типичный Челябинск". Она демонстрирует, как территорию одной из стихийных свалок безбоязненно захватывают голодные крысы. У жестяного забора на улице Энтузиастов образовалась гора разнообразного мусора, который никто не вывозит. Вместе с неприятным запахом, она принесла горожанам целые стаи опасных соседей, которые могут разносить инфекционные заболевания.

Такая ситуация в Челябинске сложилась после закрытия городской свалки. Последняя остановила работу в середине сентября из-за большого вреда окружающей среде. С 1 октября проблему должен был решить оператор "Центр коммунального сервиса", получающий финансирование от мэрии. Однако и поныне в жилых дворах можно встретить свалки, кишащие крысами и мышами.

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Автор - Александр Лубяной
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