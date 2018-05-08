В Нижнем Новгороде водитель грузового автомобиля сбил насмерть женщину

В Нижнем Новгороде мужчина за рулем грузового автомобиля сбил пешехода и нарушил правила дорожного движения. Мужчина является гражданином Армении, которому 26 лет. Пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия. Она переходила дорогу в тот момент, когда водитель автомобиля превысил скорость и не затормозил перед пешеходом. Данное ДТП произошло в Автозаводском районе города.

На сегодняшний день против водителя возбудили уголовное дело. Следствие по определенным выводам сообщает, что 2 октября в 17:50 мужчина передвигался в направлении перекрестка Молодежной улицы и Толбухина. При повороте налево не стал сбрасывать скорость и не пропустил пешехода.

На данный момент виновника поместили под стражу. Теперь он ожидает суд, который может вынести вердикт с лишением свободы до пяти лет. Ранее в Нижнем Новгороде суд вынес свой приговор для медсестры из детской больницы «Айболит», которая обожгла маленького ребенка грелкой и пыталась скрыть данный факт, чем ухудшила состояние малышки. Теперь 42-летней женщине грозят исправительные работы сроком на 10 месяцев. Но в силу приговор еще не вступил.