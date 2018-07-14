В Якутии из-за гололеда перевернулся автобус с 25 пассажирами

Авария произошла в Хангаласском районе Якутии. Пассажирский автобус следовал по маршруту Покровск – Булгунняхтах. Сообщается, что, по предварительным данным, пострадали 10 человек.

Известно, что правоохранительные органы работают на месте происшествия. По их словам, ДТП, предположительно, произошло из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Ранее сообщалось о девяти пострадавших, однако, после уточнения информации стало известно, что повреждения получили 10 человек.

На место случившегося прибыла машина скорой помощи с медиками. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Сейчас об их состоянии ничего не сообщается. Пока по первым анализам врачей было ясно, что тяжелых травм у пассажиров нет. Всего в транспортном средстве находилось 25 человек. 15 из них обошлись без каких-либо повреждений.

Напомним, похожий случай произошел в Подмосковье в конце сентября. Однако там, как сообщалось, причиной того, что автобус перевернулся, стало ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное заграждение. Удар был настолько сильным, что транспортное средство не устояло. В больницу попали 8 человек.