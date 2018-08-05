У Крыма семь человек эвакуировали с треснувшего судна

Сегодня, 09:24 \\ Происшествия

10 октября сухогруз повредил корпус неподалеку от порта Кавказ. Некоторые члены экипажа по прежнему пытаются спасти корабль.

 Изначально источники в экстренных ведомствах Крыма сообщили о грузовом судне, которое село на мель у берегов полуострова. По уточненной информации, транспортное средство стоит на якоре из-за пробоины. 40-летний корабль треснул в пути. Причина пока неизвестна.

Судьбу судна предстоит решить спасателям. Они эвакуировали на берег семь человек. Остальные продолжают откачивать воду. Как пишет ТАСС, повреждение не привело к утечке нефтепродуктов в море.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

После скандала с дракой жена Павла Мамаева подала на развод

 Модель и блогер уже и раньше жаловалась на своего знаменитого супруга и даже говорила,...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Болгарии была изнасилована и убита журналистка Виктория Маринова

 Убийство девушки связывают с ее профессиональной деятельностью. 
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ