У Крыма семь человек эвакуировали с треснувшего судна

10 октября сухогруз повредил корпус неподалеку от порта Кавказ. Некоторые члены экипажа по прежнему пытаются спасти корабль.

Изначально источники в экстренных ведомствах Крыма сообщили о грузовом судне, которое село на мель у берегов полуострова. По уточненной информации, транспортное средство стоит на якоре из-за пробоины. 40-летний корабль треснул в пути. Причина пока неизвестна.

Судьбу судна предстоит решить спасателям. Они эвакуировали на берег семь человек. Остальные продолжают откачивать воду. Как пишет ТАСС, повреждение не привело к утечке нефтепродуктов в море.