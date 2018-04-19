В Москве таксист отобрал у девушки телефон из-за отказа платить

Сегодня, 08:13 \\ Происшествия

Столичная жизнь не проходит без происшествий.

Так, накануне в Москве девушка позвонила в службу такси и заказала автомобиль, чтобы отправиться домой из кафе. Когда водитель привёз её на назначенную улицу, пассажирка отметила, что таксист её якобы ограбил, ударив в грудь и отняв мобильный телефон. После ограбления злоумышленник уехал в сторону Смоленской площади.

Однако позже в отделение правоохранительных органов приехал и сам таксист. У него действительно был мобильный телефон, но это была не кража. Согласно заявлению мужчины, он отобрал его у пассажирки, так как она отказывалась оплачивать проезд. На данный момент в полиции пытаются выяснить, кто прав в сложившейся ситуации.

Отмечается, что если клиент службы такси не намеревается платить за поездку, сотруднику службы такси необходимо сообщить об этом диспетчеру и при наличии службы охраны вызвать её. Согласно Гражданскому кодексу РФ, таксист имеет право не выдавать пассажиру часть багажа, пока он не расплатится.

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Автор - Татьяна Сазонова
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