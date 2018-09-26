В Красноярске грузовик кузовом зацепил мост

В городе Красноярске произошла авария, в которой грузовик зацепил опору моста своим кузовом, который был поднят. Данное происшествие случилось утром 10 октября. На данный момент по дороге в аэропорт движение проходит очень затруднительно. Автомобиль направлялся в сторону Красноярска по трассе Р-255 Сибирь. Одна балка является поврежденной.

Никакой угрозы движению сейчас не представляет. Водитель серьезно пострадал, но уже находится в отделении больницы.

Сотрудники Емельяновской ГИБДД проводят работы на месте аварии, а также следят за движением на мосту, который является аварийным участком. Каждому из водителей также говорят, что поворот на дороге в сторону аэропорта перекрыт, поэтому попасть туда возможно только через Элиту.

Ранее было опубликовано видео, в которой запечатлена картина аварии, в которой задействовано три автомобиля. Ролик выложили в сеть в паблик. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения.