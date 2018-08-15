В крымском монастыре прихожане отравились грибами

Сегодня, 22:00 \\ Происшествия

В одном из монастырей Симферополя прихожане отравились неизвестными грибами. В результате инцидента четверо человек доставлены в медицинское учреждение. 

 
В храме Александра Невского во время трапезы произошло отравление восьми человек. Четверо доставлены в местную больницу. Известно, что один из прихожан находится в тяжёлом состоянии. 
В минздраве полуострова подтвердили факт происшествия. По данным СМИ, грибы были куплены с рук на рынке. По факту произошедшего ведутся многочисленные проверки. 
Пострадавшими инцидента стала группа строители и обслуживающий персонал. Один из рабочих принес из дому приготовленный картофель с грибами, от чего и пострадали его сослуживцы. В пресс-службе отметили, что данный инцидент считается исключительно бытовым, поскольку не имеет отношения к кухне монастыря.

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Автор - Мария Ткаченко
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