В крымском монастыре прихожане отравились грибами

В одном из монастырей Симферополя прихожане отравились неизвестными грибами. В результате инцидента четверо человек доставлены в медицинское учреждение.



В храме Александра Невского во время трапезы произошло отравление восьми человек. Четверо доставлены в местную больницу. Известно, что один из прихожан находится в тяжёлом состоянии.

В минздраве полуострова подтвердили факт происшествия. По данным СМИ, грибы были куплены с рук на рынке. По факту произошедшего ведутся многочисленные проверки.

Пострадавшими инцидента стала группа строители и обслуживающий персонал. Один из рабочих принес из дому приготовленный картофель с грибами, от чего и пострадали его сослуживцы. В пресс-службе отметили, что данный инцидент считается исключительно бытовым, поскольку не имеет отношения к кухне монастыря.