После скандала с дракой жена Павла Мамаева подала на развод

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Модель и блогер уже и раньше жаловалась на своего знаменитого супруга и даже говорила, что больше не будет продолжать с ним отношения, однако в этот раз все зашло гораздо дальше.

 9 октября СМИ взорвала новость об инцидентах, которые произошли в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Днем ранее, отмечая десятилетие своей дружбы, они избили как минимум несколько человек, среди которых оказался и довольно высокопоставленных столичный чиновник Денис Пак.

 Теперь нападающему "Зенита" и полузащитнику "Краснодара" придется отвечать за поступки. Как показали события, последствия непременно затронут карьеру обоих из их. Между тем, как оказалось, из-за инцидента пострадала даже семья Павла Мамаева. После скандала с дракой его жена Алана Мамаева подала на развод. При этом у пары остались дети, однако модель является финансово независимой, так что, скорее всего, в суде будет добиваться права на полную опеку.

 Пользователи сети предположили, что Алана Мамаева не выдержала и подала на развод, так как супруг мог избивать и ее. К таким выводам они пришли, увидев, насколько жестоким футболист бывает в реальной жизни.

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Автор - Мартина Корф
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