В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

Как сообщили СМИ Болгарии, полиции удалось отыскать предполагаемого убийцу журналистки Мариновой. Мужчина подозревается в жестоком убийстве и изнасиловании. Полиция задержала подозреваемого, сейчас он находится в участке. Информацию об этом сообщили корреспонденты Болгарского национального радио.

Между тем, информации о задержании в МВД Болгарии пока что не подтвердили. Также не известно, действительно ли подозреваемый имеет два гражданства и причастен ли он к жестокому убийству Виктории Мариновой.

Убийство и изнасилование журналистки было совершено 7 октября. Труп Виктории Мариновой нашли в парковой зоне города Руса. Ранее уже сообщалось, что гибель журналистки может быть связана с ее профессией. Предполагается, что Маринову могли изнасиловать и убить из-за того, что та расследовала махинации в фонде Евросоюза. Также имеется версия о том, что журналистка стала жертвой неуравновешенного человека, который сбежал из находящейся рядом с парком психлечебницы и напал на Маринову.