В порту Петербурга прогремел взрыв

Инцидент произошел 9 октября рано утром. Отмечается, что взрыв прогремел во время бункеровки топливом одно из водных транспортных средств под флагом Багамских островов.

В Большом порту Петербурга производили заправку судна «Baltic Pearl», которое принадлежит Багамским островам. Ее осуществлял специально для этого предназначенный бункеровщик «Кейла». Именно в нем, как рассказывают работники порта, и взорвался котел.

В результате взрыва на водном судне разгорелся пожар. Экипаж отреагировал незамедлительно и сообщил об инциденте по специальным средствам связи дежурным службам порта. Отмечается, что сотрудники службы оперативно прибыли, чтобы ликвидировать возгорание, что успешно удалось. Отмечается, что пожар был локализован на фальтрубе. Также не произошло и ожидаемого разлива топлива. В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы уже направлены на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего, которые пока достоверно не выявлены. Об этом рассказали представители пресс-службы "Росморречфлота". В настоящее время бункеровщик «Кейли» уже отбуксирован от водного транспортного средства «Baltic Pearl».