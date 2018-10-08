В УВД опровергли факт задержания Кокорина и Мамаева

Информацию об этом стали распространять СМИ, однако оказалось, что она была неподтвержденной. В полиции уточнили, что футболисты пока что находятся на свободе.

Сотрудники пресс-службы Главного управления МВД по Москве решили прокомментировать слухи о спортсменах Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Ранее СМИ сообщили, что сейчас их задержали правоохранители и везут в отделение для совершения допроса. В УВД опровергли факт задержания, назвав его ложным.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября с футболистами приключилось как минимум три инцидента. Кадры с нескольких уличных камер наблюдения, а также тех, которые находились в помещениях, доказывают, что вместе Кокорин и Мамаев избивали людей, таким образом празднуя десятилетие своей дружбы.

Также известно, что друзья футболистов пытались "замять" вопрос с помощью денег. После того, как был избит московский чиновник Денис Пак, они приехали в "Кофеманию" и предложили руководству учреждения пять миллионов рублей за молчание, а также удаление видео с дракой. Тем не менее, они опоздали - сотрудник Минпромторга успел взять скачать видео и отнести заявление в полицию.