В Москве произошло столкновение автобуса и машины

В Москве произошло столкновение автобуса с пассажирами и легкового автомобиля. Одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом и доставить в больницу в срочном порядке.

Вертолет МАЦ совершил полет на Киевское шоссе, где и случилось происшествие. Правоохранительные органы сообщили, что на месте ДТП имеются пострадавшие.

В машине пострадали водитель и пассажир. Также на вертолете переправили женщину, которая понесла многочисленные травмы. Ее доставили в отделение больницы.

На данный момент сотрудники полиции выясняют причины столкновения и решают проблему.

Ранее стало известно, что в Москве на Варшавском шоссе водитель на машине Audi сбил пешехода. Позже стало известно, что водителем является актер Дмитрий Назаров. В настоящее время правоохранительные органы разбираются по данному делу.