У Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3

Очаг подземной стихии залегал на глубине 42 километра. Землетрясение зафиксировали в 138 километрах в южной стороне от Северо-Курильска, где проживают порядка 2 500 человек.

Как сообщили в Геологической службе США, у Курильских островов случилось мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,3 весьма насторожили сейсмологов. Эксперты опасаются, что на этом чрезвычайные происшествия могут не закончиться.

Помимо того, что там произошло землетрясение, вполне возможно, что случатся и афтершоки (подземные толчки, которые идут следом за самим землетрясением). В среднем, магнитуда афтершоков на 1,2 меньше, чем магнитуда предшествующего им землетрясения.

О пострадавших и возможных разрушениях пока что ничего не известно. Коснулось ли землетрясение людей и принесет ли оно за собой тайфун – специалисты еще не знают. Мощные подземные толчки ощущались в Северо-Курильске.