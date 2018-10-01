На учениях в Дагестане затонул БТР с двумя военнослужащими, тело одного солдата так и не нашли

В затонувшем бронетранспортере находились двое контрактников, один из которых был уроженцем села Джаванкент Каякентского района Дагестана, второй приехал на службу из города Хабали, что в Астраханской области.

Как стало известно, в Дагестане на учениях случилось ЧП. Во время десантирования с корабля в воду упал БТР. Бронетранспортер затонул в Каспийском море. Военная машина ушла на дно с двумя военнослужащими, которые в ней находились. Солдаты не смогли сразу выбраться из бронетранспортера, вместе с ним они опустились под воду. По данным СМИ, оба военнослужащих погибли.

Тело одного солдата было найдено, а второго солдата так и не нашли. Предполагается, что погибли оба. Источники сообщают, что БТР затонул еще 7 октября. Трагедия произошла в Дагестане на территории военной части, которая расположена на Приморской улице Каспийска. Однако, до сих пор официальные ведомства не дают комментариев о случившемся и не подтверждают инцидент.