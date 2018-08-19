В Ростове на ходу загорелось маршрутное такси

Донская столица снова отличилась инцидентом с маршрутным такси. Транспортное средство №51 загорелось на проспекте Буденновском прямо перед торговым центром "Астор". Из нее вырывались клубы дыма и пламени.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Правда, огня уже не видно на кадрах, однако, ясно, что у транспортного средства возникли проблемы прямо на ходу, которые водитель пытается ликвидировать. Схватив огнетушитель, он побежал предотвращать пожар. Автор опубликовал видеозапись в одном из городских пабликов. Подписал он его весьма иронично, вспомнив, что в ноябре обещали убрать некоторые маршрутки, заменив их автобусами. «Ну вот видимо маршрутки решили потихоньку самоликвидироваться», - комментирует автор.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры успели вовремя покинуть салон. К тому же, возгорание было предотвращено довольно оперативно и имело небольшой очаг.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из маршруток Ростова водитель бросил в пассажира бутылку, поскольку тот не оплатил проезд. Очевидцы происходящего пытались усмирить разгневанного мужчину, объясняя, что молодой человек был в наушниках, не слышал его просьбы, да и просто мог забыть в результате рассеянности. Однако водитель ополчился и на пассажиров, продолжая орудовать бутылкой.