В Петербурге и Петрозаводске задержали изготовителей оружия и самодельных бомб

Как стало известно, подозреваемых было трое. На территории их подпольного склада нашли 36 взрывных устройств, которые были собраны вручную, почти полтора килограмма взрывчатого вещества, а также 19 единиц кинетического оружия для поражения целей.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщили о случае, по ходу которого они задержали изготовителей оружия и самодельных бомб. Согласно информации, которую они предоставляют, преступная группа орудовала на территории Санкт-Петербурга, а также столицы Республики Карелия, Петрозаводска.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, существовали две мастерских, в которых хранили, ремонтировали и совершенствовали оружие. В частности, там нашли пистолеты ПМ, винтовка Мосина и другие элементы для сборки. ФСБ изъяли более 1300 граммов взрывчатого вещества, а также свыше 1400 различных патронов. Работа лабораторий прекращена, прокуратура уже возбудила несколько уголовных дел по факту деятельности, которая велась в Петербурге и Петрозаводске.