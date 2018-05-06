Актер Дмитрий Назаров из сериала «Кухня» сбил пьяного пешехода

ДТП случилось в ночь на 9 октября на дороге Варшавского шоссе в Москве. Актер Дмитрий Назаров, сыгравший шеф-повара в популярном сериале «Кухня», не скрылся с места происшествия и сам позвонил врачам скорой помощи, чтобы те приехали и оказали помощь пострадавшему.

В Москве случилось ДТП с участием звезды сериала «Кухня». Примерно в 23:00 8 октября на Варшавском шоссе актер сбил пешехода. По словам очевидцев ДТП, мужчина решил перебежать проезжую часть в неположенном для пешеходов месте. На момент аварии, утверждают свидетели, пешеход был пьяным.

29-летний пешеход получил серьезные травмы, у мужчины множество переломов. Актер Дмитрий Назаров, сбив пьяного человека, остановил свою машину и вызвал врачей с полицией. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Сам артист аварию пока что не комментировал. Официальных комментариев и подтверждения также пока что не предоставили и в полиции.