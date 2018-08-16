Живому жителю Магадана отказали в пенсии, потому что он "умер"

Вначале мужчина не мог понять, почему его имени не оказалось в списках избирателей в день выборов президента России, а после заметил, что с его карты сняли все средства, и деньги на нее больше не поступали.

Сотрудники Следственного комитета России по Магаданской области сообщают о странном случае, по ходу которого житель административного центра пришел в банк и узнал о своей смерти‍. Согласно информации, которую они предоставляют, так случилось из-за ошибки врачей из поселка Ягодное, которые констатировали смерть его полного тезки, однако неправильно указали в документах дату его рождения.

В результате данного проступка мертвым стали считать жителя Магадана. Соответствующий документ прислали из Ягодного в ЗАГС города, где он живет. Мужчина понял, что происходит что-то неладное, когда ему отказали в пенсии. Его банковский счет был опустошен, и выплаты больше не приходили.

Чтобы разобраться в ситуации, он пошел в банк. Там ему пояснили, что пенсия больше не приходит на его карточку, потому что он "умер". Сразу доказать сотрудникам кредитно-финансовой организации, что он живой, пенсионеру не удалось. Теперь ему приходится решать вопрос через правоохранительные органы. В Пенсионном фонде уже наслышаны о ситуации и пообещали возобновить начисление пенсии магаданцу уже в ближайшем будущем.