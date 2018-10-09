Показали видео со взрывами на военном складе в Черниговской области

На записи запечатлены события, которые происходили в ночь на 9 октября. Также предоставлен ролик, на котором видны последствия взрывов на утро.

На утро 9 октября в СМИ стали поступать сообщения о том, что на территории Украины произошла крупная авария. По уточненной информации, ее зафиксировали на военном складе в Черниговской области. Немного позже ее подтвердил сам начальник Генштаба Виктор Муженко.

Вероятно, по его распоряжению сотрудники ГСЧС Украины показали видео, на котором запечатлено место шестого арсенала Министерства обороны под Ичней. Оно появилось на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

В сети также начали появляться видео со взрывами складе , снятые очевидцами. Они подтверждают слова экстренных служб, которые сообщали, что ночью грохот от взрывов был слышен примерно два или три раза в секунду. Известно, что из потенциально опасного района вывезли около десяти тысяч человек. Также Минобороны закрыло воздушное пространство в радиусе примерно 30 километров от военного склада.

Ранее СМИ сообщали другие подробности инцидента с взрывами боеприпасов в Черниговской области.