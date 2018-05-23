В Черниговской области прогремел взрыв: на военном складе взорвались боеприпасы

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что жители близлежащих городов эвакуируются. Взрыв случился примерно в 3:00 часа ночи на военном складе в районе города Ичня.

По сообщению от Генштаба, взрыв прогремел на технической территории военного склада в Черниговской области. Сначала там взорвались боеприпасы, из-за этого начался пожар. Спасатели в срочном порядке ведут эвакуацию людей, уже развернули штаб, который будет ликвидировать чрезвычайное происшествие.

В Ичню Черниговской области, где на военном складе прогремел взрыв, уже прибыл Виктор Муженко – начальник Генштаба. В своем Facebook он указал, что находится на месте инцидента. Рядом с военной базой ведутся работы по снижению опасности для населенных пунктов и государственной границы.

О взрыве стало известно в 3:30, люди в социальных сетях уже делятся имеющейся информацией. По словам очевидцев и жителей близлежащих городов, на складе начали взрываться боеприпасы. Над лесом стояло большое зарево и «летели фейерверки». В Нежине, что рядом с Ичней, также «гремели» окна и были слышны взрывы. Людей из Ични эвакуировали в Нежин. Те жители, которые могли выехать самостоятельно – выезжали сами. На место взрыва со всей Украины выехали саперы, стягиваются службы спасения.