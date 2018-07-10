В Вологде осудили мужчину, который избивал скакалкой девятилетнего сына

Как оказалось, когда мальчик появился на свет, семья сдала его в детский дом. Тем не менее, через время его решили взять обратно, однако хорошим отношением его не баловали.

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Вологодской области сообщают о судебном заседании, по ходу которого рассматривалось уголовное дело 35-летнего мужчины. Согласно информации, которую они предоставляют, подсудимый неоднократно избивал скакалкой и другими похожими предметами девятилетнего сына.

Как уже упоминалось, после рождения мальчик не рос в семье. Из детского дома его взяла на воспитание другая жительница Вологды. Через время по каким-то причинам она вернула его обратно в детский дом. В начале 2017 года родная семья вновь взяла опеку над ним, приняв домой.

Однажды мальчика увидела его бывшая приемная мать. Она заметила, что ему больно сидеть, и расспросила о том, что происходит у него дома. Он рассказал, что отец применяет к нему физическую силу. Тогда женщина рассказала все сотрудникам полиции, которые взялись за рассмотрение обстоятельств происходящего.

В итоге все дошло суда. Мужчину, который избивал сына, осудили без срока заключения, однако назначили ему наказание в виде трех сотен часов обязательных работ.