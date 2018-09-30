В Воронеже произошло возгорание частного дома

В Воронеже загорелся частный дом, который тушили 25 человек. При пожаре не обнаружено пострадавших.

В центре Воронежа частный дом тушили около двух часов. На месте происшествия присутствовало 25 пожарных машин и еще 8 единиц техники.

8 октября утром произошло возгорание дома №8 на улице Кости Стрелюка. Люди, которые наблюдали за тушением двухэтажной постройкой сняли происходящее на видео. Сотрудники МЧС сообщили об отсутствии пострадавших. Также они занимаются выяснением причины возгорания.

Ранее в Реутове произошел пожар на рынке «Владимирский тракт», на котором продаются строительные материалы. На данный момент возгорание ликвидировано.