В Новосибирске на школьниц во время урока упали навесные шкафы

Инцидент произошел в одной из школ Новосибирска. Во время урока технологии на учениц 5 класса рухнули шкафы, которые висели на стене. Следствием уже организована проверка по факту случившегося.

О произошедшем сообщило следственное управление СК РФ по региону. Удалось установить, что инцидент случился сегодня утром в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82». В одном из кабинетов проходил урок технологии у девочек. В ходе занятия четыре шкафа, которые висели на стене, внезапно упали на школьниц.

Известно, что некоторым девочкам понадобилась медицинская помощь, поэтому их пришлось госпитализировать. Машина скорой помощи, которая была вызвана на место происшествия, доставила учениц в местную больницу. Правоохранительные органы по результатам проверки вынесут решение о том, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность». Стражи порядка сейчас опрашивают свидетелей происшествия, а также сотрудников учебного заведения, чтобы установить, есть ли в событии признаки состава преступления. Не уточняется, сколько всего пострадавших и каково их состояние.

Напомним, похожий инцидент произошел ранее в Омской области в больнице. Шкаф упал на пятилетнюю девочку и причинил ей серьезные повреждения. Тогда была установлена халатность медицинского работника.