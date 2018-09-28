В Москве пьяный мужчина устроил погром на станции метро «Таганская»

Нетрезвый пассажир вел себя очень странно, мужчина находился на эскалаторе и разбивал плафоны освещения. На него уже завели уголовное дело.

Как стало известно, в ночь на понедельник в Москве был задержан мужчина в пьяном состоянии. На станции метро «Таганская» полицейский совершал обход. Внезапно он услышал, как на станции бьются стекло и падают предметы. Правоохранитель отправился к эскалатору и увидел, что нетрезвый пассажир там устроил погром.

Пьяный мужчина по неизвестным ему самому причинам решил разбить сразу 7 плафонов. Полицейский сразу же задержал нарушителя, им оказался 33-летний житель Москвы. Мужчина признал свою вину и отметил, что устроил погром по причине сильного алкогольного опьянения.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Сумма ущерба, который пассажир нанес станции метро «Таганская», составляет 21 000 рублей. Дело о вандализме уже направлено в суд. По данным СМИ, мужчине, который устроил погром в столичной подземке, придется возмещать весь ущерб.