В Ленинградской области произошла авария, в которой один человек скончался

Около порта «Усть-Луга» произошло ДТП, в котором скончался один человек. Также на месте происшествия имеется еще шесть пострадавших, которые получили многочисленные ранения.

Водитель за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter не смог справиться с управлением по неизвестным причинам и перевернулся.

Комитет здравоохранения, который находиться в Ленинградской области сообщил, что пострадавших насчитывается семь человек.

Сотрудники полиции, а также врачи уже приехали на место аварии и оказывают первую помощь людям. Причины аварии уточняются.

Ранее в Ленинградской области случилась авария, в которой пострадали дети. В результате происшествия прибыл вертолет, который эвакуировал всех детей и взрослых.