В Альметьевске хотели отравить семью ртутью за ужином

Правоохранительные органы сообщили о факту покушения на убийство нескольких человек одновременно.

Сообщается, что в Альметьевске местные жители из одной семьи как ни в чём ни бывало сели ужинать за общий стол. Однако мать хозяина дома не ела со всеми вместе, а предпочла сделать это отдельно.

После употребления макарон 61-летний глава семьи заметил ухудшение самочувствия. Когда к пострадавшему приехала бригада скорой медицинской помощи, то обнаружилось, что в его организме находилось очень большое количество ртути. После обследования посуды и пищи эксперты нашли шарики ядовитого вещества.

На данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Тем временем было возбуждено уголовное дело, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о проведении химической психолого-психиатрической экспертиз по отношению к матери мужчины, которая ужинала не с семьей и могла отравить домочадцев.