В аэропорту "Жуковский" столкнулись два пассажирских самолета

Инцидент произошел в Подмосковном аэропорту "Жуковский" 7 октября. Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным нет. Самолеты принадлежат компании «Уральские авиалинии» и «Икар».

Точная причина столкновения пока не названа. Однако по предварительной версии, летательный аппарат компании «Икар» заруливало на место стоянки. В этот момент и произошло столкновение с воздушным судном, которое принадлежит «Уральсикм авиалиниям». В результате сообщается, что повреждений у первого самолета, который находился в статичном положении, не обнаружено. Однако аппарат «Уральских авиалиний» получил некоторые механические повреждения. У него поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. Об этом рассказала официальный представитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

В настоящий момент проводится проверка представителями Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В ведомстве уточнили, что если по результатам расследования будет найден виновник, то в необходимо будет принять соответствующие меры реагирования.

Отмечается, что Boeing «Икара» прибыл из Китая. На его борту находились 266 человек, однако, никто из них не пострадал.