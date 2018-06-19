Плоды реформы образования: В центре Киева полсотни подростков ограбили магазин

По словам очевидцев, детей было от 50 до 70. Они совершили разбойный налет на стационарное здание, расположенное по улице Михаила Грушевского.

Украинские СМИ сообщают об инциденте, который накануне произошел в центре Киева. При этом до сих пор не известно, было ли совершено вмешательство полиции, или же сотрудники закрыли глаза на инцидент. Как стало известно благодаря очевидцам, поздним вечером 7 октября примерно полсотни подростков напали на магазин, который расположен недалеко от Верховной Рады, и ограбили его.

По словам женщины, которая наблюдала за происходящим со стороны, меньше половины из нападавших были возрастом примерно 15 или 16 лет, все остальные были намного младше, лет десяти или немного старше. Дети забирались в магазин, воровали там жвачки и какие-то напитки, а после выбегали. При этом половину "добычи" они просто выбрасывали на улице. Вскоре на место прибыли сотрудники охраны, однако полицейских очевидцы так и не застали.

Многие комментаторы произошедшего с сарказмом отметили, что дети проявили плоды реформы образования. В тот же день о ней говорил президент Украины Петр Порошенко, отмечая, что она влияет на школьников.