В Приморье амурский тигр напал на коров, убив одну из них

Недалеко от села Глазковка Лазовского района произошёл инцидент, связанный с домашним скотом и диким животным.

Сообщается, что в Приморье местные жители пасли коров, которые гуляли по лесу. Однако в один момент на них напал амурский тигр, одну из них убив. В оперативной группе сообщают, что недалеко от выпаски крупного рогатого скота находится природных заповедник, в котором имеется большая популяция тигров. Тем временем эксперты намерены выяснить причину, по которой хищник не смог убить обеих коров. Вероятно, тигр является либо молодым, либо раненым. Если это окажется правдивой информацией, то он будет изъят из дикой природы. Представители центра, в котором находились животные, заявили, что в ближайшее время выплатят компенсацию за погибшую особь хозяину. Отмечается, что амурский тигр не несет угрозы жизни населению в Приморье.