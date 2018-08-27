В Калмыкии два человека погибли при пожаре в землянке

Возгорание произошло в Приютненском районе республики. Огонь распространился на площади 36 квадратных метров.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия сообщают о случае пожара, который произошел в Приютненском районе. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате инцидента погибли два человека. Инцидент зафиксировали ближе к ночи с 7 на 8 октября в селе Приютное. Там загорелась землянка, расположенная по улице Пионерской.

При пожаре жилище сильно пострадало - выгорела вся мебель, имеющаяся отделка внутри и предметы быта. Пока что правоохранители не делают заявлений насчет того, по каким причинам произошел пожар. На месте до сих пор работает спецслужба.

Также СМИ стало известно о происшествии подобного типа, от которого пострадали этой ночью жители Новокузнецка. Пожар произошел в многоэтажке, спасателям удалось вытащить из него пятерых человек.