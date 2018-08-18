В Ростовской области голая женщина бросалась на прохожих и автомобили

Безумная обнаженная женщина попала на камеры местных жителей в Усть-Донецке Ростовской области, которые сняли неадекватное поведение горожанки. Свидетели сообщают, что незнакомка была пьяна.

Неизвестная кидалась на прохожих с непонятными криками вчера днем. Она была абсолютно голая и создавала опасность не только для себя, но и для окружающих. Ведь свою агрессию женщина демонстрировала не только по отношению к прохожим. Вниманием она не обделили и проезжающие машины, на которые тоже кидалась, создавая опасные ситуации на дорогах. Это могло привести к авариям, но обошлось без ДТП.

Очевидцам каким-то образом удалось отыскать мужа обнаженной женщины. Он попытался успокоить супругу и забрал ее домой. Горожане уверены, что жительница Ростовской области просто не отдавала себе отчет в том, что делает, ведь она, по заявлениям свидетелей, находилась в нетрезвом состоянии.

Женщина кричала, размахивала руками, била автомобили. Отмечается, что сначала незнакомка просто бродила по городу обнаженная. Однако когда на нее стали обращать внимание, начала вести себя более агрессивно. Некоторые выложили в сеть доказательства неадекватных поступков обнаженной горожанки.