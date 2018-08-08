Известный рэпер Hollywood Plaу был убит, когда отмечал день рождения

Рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Plaу. Сообщается, что американский исполнитель погиб, когда Tavern Lounge, где проходила вечеринка по случаю его дня рождения. Мужчина был застрелен.

Hollywood Plaу исполнилось 35 лет. Он отмечал свой праздник с близкими друзьями и родными в одном из клубов Нью-Йорка США. Как сообщается, к клубу подъехала черная машина. Из нее вышел неизвестный мужчина и открыл огонь из огнестрельного оружия в сторону рэпера. Снайдер получил несколько ранений в ногу и шею. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Однако раны оказались серьезными, поэтому вскоре Hollywood Plaу умер.

Сотрудники правоохранительных органов не спешат с выводами о том, что именно рэпер был целью нападавших. Однако очевидцы уверены в обратном. Они даже утверждают, что у злоумышленника были сообщники. Полиция начала расследование и в настоящий момент осуществляет поиск нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что умер известный рэпер XXXTentaction. Трагедия произошла 19 июня. Он скончался 18 июня в больнице после нападения на него. Сообщалось, что злоумышленников было двое, они выстрелили в рэпера, украли его сутку и скрылись с места происшествия.