В Москве приезжий ограбил квартиру знакомой на 1,5 миллиона рублей

Накануне в российской столице стало известно о хищении крупной суммы денег.

Сообщается, что в Москве ограбили местную жительницу на 1,5 миллиона рублей. По словам 47-летней пострадавшей женщины, к ней пришёл знакомый, чтобы вернуть те деньги, которые он занимал. Однако оказалось, что потерпевшая потеряла ещё больше денег - грабитель, покинув квартиру, прихватил с собой золотые часы и сбережения.

Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, оперативно нашли преступника. Им оказался 35-летний приезжий. Он признался в содеянном неправомерном действии и заявил, что украл нажитое знакомой из тумбочки, воспользовавшись полученными средствами на своё усмотрение.

Известно, что возбуждено уголовное производство по факту кражи, злоумышленник находится под арестом.