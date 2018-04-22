В Петербурге неизвестный с пистолетом устроил разборки посреди дороги

Происшествие было зафиксировано на видео.

В Санкт-Петербурге на одной из набережных автомобилисты устроили “разборку” прямо посреди дороги.

Участник заснял на камеру, как водитель пытался подрезать другого, а позднее остановился. Из салона машины была видна рука, в которой был предмет, очень напоминающий пистолет.

Чем закончилась данная потасовка неизвестно. Но водитель, который зафиксировал “покушение” поделился с пользователями ВКонтакте доказательством происшествием и спросил у них совета о дальнейших действиях.

Помимо этого, водитель заявляет, что ему удалось зафиксировать номер автомобиля обидчика.

На Ленинградском шоссе в Москве неизвестный пытался ограбить заправку. Выяснилось, что мужчина в перчатках и маске, вооруженный пистолетом зашел в магазин. Первый выстрел он произвел вверх, а затем начал угрожать сотрудникам. Пострадавших в инциденте нет.