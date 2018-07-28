В Ростове задержали грабителей люков

Мужчины снимали люки, а затем сдавали на металлолом.

Полиция Железнодорожного района города Ростова-на-Дону поймала злоумышленников, которые систематически воровали крышки люков.

Ворами оказались двое мужчин, которое уже долгое время не имеют работы и уже ранее отбывали срок за кражу. Теперь на мужчин открыли уголовное дело.

Стало известно, что мужчины работали по ночам. После чего сдавали все награбленное в пункт металлолома.

Снятие крышек люков очень опасно для окружающих. В них могут попасть пешеходы в темное время суток или въехать автомобили, что приводит к серьезным поломкам или даже авариям.

Напоминаем, что ранее в Ростовской области был задержан мужчина, который воровал дорожные знаки. Затем из награбленного он делал оградки, которые использовал в хозяйственных целях.