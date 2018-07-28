В Ростове задержали грабителей люков

Сегодня, 20:11 \\ Происшествия

Мужчины снимали люки, а затем сдавали на металлолом.   

 Полиция Железнодорожного района города Ростова-на-Дону поймала злоумышленников, которые систематически воровали крышки люков. 

Ворами оказались двое мужчин, которое уже долгое время не имеют работы и уже ранее отбывали срок за кражу. Теперь на мужчин открыли уголовное дело. 

Стало известно, что мужчины работали по ночам. После чего сдавали все награбленное в пункт металлолома. 

Снятие крышек люков очень опасно для окружающих. В них могут попасть пешеходы в темное время суток или въехать автомобили, что приводит к серьезным поломкам или даже авариям. 

Напоминаем, что ранее в Ростовской области был задержан мужчина, который воровал дорожные знаки. Затем из награбленного он делал оградки, которые использовал в хозяйственных целях.  

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Автор - Тереза Кёльн
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