Спутник запечатлел шокирующие кадры разрушения в Индонезии

В Сети появилось видео, показывающее последствия индонезийского землетрясения. Материалы запечатлены спутником и обнародованы Национальным комитетом по борьбе со стихийными бедствиями.

Ролик появился на официальной странице ведомства в Instagram. На кадрах видно, как землетрясение магнитудой 7,4 разрушает два района острова, буквально снеся всё на своём пути.

Напомним, что стихийное бедствие произошло на острове Сулавеси в конце сентября. Больше всего от землетрясения пострадали районы Палу — Балароа и Петобо. Высота волн цунами, которое атаковало данную территорию, достигала трёх метров. Позже началось разжижение грунтового покрова, который сметал на своем пути даже крепкие сооружения.

Согласно статистике, в результате происшествия на острове погибли около 1800 человек. Кроме этого, без вести пропало 5 тысяч человек. Ещё 3 тысячи жителей получили травмы различной тяжести.