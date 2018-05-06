Массовую драку устроили заключенные в колонии Омской области

В колонии строго режима №6 в Омской области заключенные устроили массовые беспорядки. По тревоге был поднят личный состав, чтобы усмирить разгоревшуюся драку.

Накануне 6 октября Управление Федеральной службы исполнения наказания сообщила, что в одной из колоний произошла массовая драка. Отмечается, что в данном учреждении содержатся заключенные, впервые совершившие тяжкие преступления. Причиной драки стала отрицательно настроенная группировка. Ее члены намеревались склонить остальных, положительно настроенных заключенных к неповиновению. В результате между ними возник конфликт, который и перерос в драку.

Подчеркивается, что в колонии №6 по тревоге был поднят личный состав, чтобы ликвидировать возникшие беспорядки и не дать им разрастись. Однако инцидент удалось предотвратить и без применения физической силы. В процессе драки некоторые заключенные получили различные повреждения. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Руководство учреждения сообщило, что уже провело совместно с представителями прокуратуры беседы с участниками беспорядков и разъяснило им возможные негативные последствия подобных инцидентов, а также предупредило о запрете аналогичных действий в дальнейшем. Заключенным было рассказано о мерах ответственности, которые их ждут, в случае нарушения порядка.