В Уфе мужчина выпрыгнул из окна и бегал голым по двору

Происшествие произошло на улице Дуванский бульвар.

В Уфе мужчина всерьез напугал жителей двора своим неадекватным поведением.

Сообщается, что 7 октября мужчина выпрыгнул из окна с высоты 3 этажа. Избежать серьезных травм ему помогло приземление на припаркованную рядом “Нексию”. В следствие падения у машины было разбито лобовое стекло.

На этом мужчина не остановился, абсолютно голый и окровавленный он начал бегать по двору, исполнять непонятные движения. Наблюдавшие за “концертом” неизвестного решили это остановить и вызвали карету скорой помощи.

Когда медики прибыли на вызов, они еще долго не могли поймать, а затем успокоить мужчину.

Предполагается, что неадекватное поведение мужчины вызвано приемом психотропных веществ.

Также, стало известно, что пропавшая в Уфе 13-летняя школьница нашлась. Девочку искали более суток. Школьницу передали родителям, следов насилия обнаружено не было.