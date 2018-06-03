В Татарстане столкнулись легковушка и грузовик Ани Лорак

Водитель легковушки погиб на месте.

7 октября в Татарстане на трассе М7 произошло страшное смертельное ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля Toyota.

Как стало известно, авария произошла из-за грубейшего нарушения правил ПДД. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также, стало известно, что в грузовике перевозилось музыкальное оборудование Ани Лорак.

В Свердловской области водитель не смог справиться с управлением и влетел в бетонные плиты. Сообщается, что водитель мог находиться за рулем в состоянии опьянения. Единственный пассажир, который находился в машине, погиб в реанимации.