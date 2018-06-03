В Татарстане столкнулись легковушка и грузовик Ани Лорак

Сегодня, 13:11 \\ Происшествия

Водитель легковушки погиб на месте. 

 7 октября в Татарстане на трассе М7 произошло страшное смертельное ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля Toyota. 

Как стало известно, авария произошла из-за грубейшего нарушения правил ПДД. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Также, стало известно, что в грузовике перевозилось музыкальное оборудование Ани Лорак. 

В Свердловской области водитель не смог справиться с управлением и влетел в бетонные плиты. Сообщается, что водитель мог находиться за рулем в состоянии опьянения. Единственный пассажир, который находился в машине, погиб в реанимации.

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Автор - Тереза Кёльн
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